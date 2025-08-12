Geldregen für Hertha BSC

Omar Alderete (28) setzt seine Karriere in der Premier League fort. Bei Aufsteiger AFC Sunderland unterschreibt der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2029. Die Black Cats zahlen eine Ablöse in Höhe von 11,5 Millionen Euro an den FC Getafe. Ex-Klub Hertha BSC erhält dank einer Weiterverkaufsklausel einen Anteil der Summe – Berichte über die Höhe variieren, zwischen 1,2 und vier Millionen sollen nach Berlin fließen.

Die deutsche Hauptstadt hatte Alderete vor zwei Jahren Richtung Getafe verlassen. Für den La Liga-Klub bestritt der paraguayische Nationalspieler insgesamt 99 Pflichtspiele. Sunderland-Sportdirektor Kristjaan Speakman sagt: „Er ist ein Spieler mit umfassender Erfahrung im europäischen Klubfußball und auf internationaler Ebene. Es war uns wichtig, einen linksfüßigen Innenverteidiger zu finden und sicherzustellen, dass sein Profil zu unserem Spielmodell passt. Mit Omar haben wir einen aggressiven und athletischen Spieler, der den Ball im Ballbesitz effizient bewegen kann.“