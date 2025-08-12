Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Geldregen für Hertha BSC

von David Hamza
1 min.
Omar Alderete hebt den Daumen @Maxppp

Omar Alderete (28) setzt seine Karriere in der Premier League fort. Bei Aufsteiger AFC Sunderland unterschreibt der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2029. Die Black Cats zahlen eine Ablöse in Höhe von 11,5 Millionen Euro an den FC Getafe. Ex-Klub Hertha BSC erhält dank einer Weiterverkaufsklausel einen Anteil der Summe – Berichte über die Höhe variieren, zwischen 1,2 und vier Millionen sollen nach Berlin fließen.

Unter der Anzeige geht's weiter
Sunderland AFC
Welcome to Sunderland AFC, Omar Alderete! 👋🇵🇾
Bei X ansehen

Die deutsche Hauptstadt hatte Alderete vor zwei Jahren Richtung Getafe verlassen. Für den La Liga-Klub bestritt der paraguayische Nationalspieler insgesamt 99 Pflichtspiele. Sunderland-Sportdirektor Kristjaan Speakman sagt: „Er ist ein Spieler mit umfassender Erfahrung im europäischen Klubfußball und auf internationaler Ebene. Es war uns wichtig, einen linksfüßigen Innenverteidiger zu finden und sicherzustellen, dass sein Profil zu unserem Spielmodell passt. Mit Omar haben wir einen aggressiven und athletischen Spieler, der den Ball im Ballbesitz effizient bewegen kann.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Premier League
La Liga
Hertha
Sunderland
Getafe
Omar Alderete

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Premier League Premier League
La Liga La Liga
Hertha Logo Hertha BSC
Sunderland Logo AFC Sunderland
Getafe Logo FC Getafe
Omar Alderete Omar Alderete
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert