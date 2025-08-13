Schalke: Ba-Transfer fällt ins Wasser

Pape Meïssa Ba wird nicht von Schalke 04 zu den Queens Park Rangers wechseln. Das berichtet das Portal ‚absolutfussball.com‘. Der 28-jährige Angreifer war zunächst durch den Medizincheck gefallen und hatte in der Folge auch die Nachuntersuchung nur teilweise bestanden. Zunächst hieß es, dass der Transfer doch noch zustande kommt, QPR aber keine Ablöse für den Senegalesen zahlen wird. Doch auch dieser Plan wurde nun ad acta gelegt.

Das trifft auf der Spielerseite auf völliges Unverständnis. Immerhin hat Ba während seiner gesamten Profikarriere bisher nie ein Spiel aufgrund einer Verletzung verpasst. Bei früheren medizinischen Untersuchungen seien auch nie Auffälligkeiten festgestellt worden. Laut ‚Sky‘ befindet sich der Spieler weiter in London. Es gilt jedoch als unwahrscheinlich, dass sich QPR noch einmal umentscheidet.