40 Millionen: BVB-Flirt vom Markt

Nottingham Forest hat sich im Rennen um Dan Ndoye (24) durchgesetzt. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben alle Parteien eine mündliche Einigung erzielt. 40 Millionen zuzüglich Boni fließen an den FC Bologna.

Dem Bericht zufolge wird Ndoye in den nächsten 24 Stunden nach England reisen, um seinen Medizincheck zu absolvieren. Der Flügelspieler, mit dem auch Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wurde, folgt in Nottingham auf den zu Newcastle United abgewanderten Anthony Elanga (23).