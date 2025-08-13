Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

BVB: Kovac macht Transfer-Druck

von Dominik Schneider - Quelle: Sport Bild
1 min.
BVB-Trainer Niko Kovac @Maxppp

Für Niko Kovac können potenzielle Neuzugänge wohl nicht schnell genug zum Kader hinzustoßen. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ lässt der Übungsleiter von Borussia Dortmund verlauten: „Wir werden mit Sicherheit die richtigen Schlüsse ziehen und dann die richtigen Entscheidungen treffen. Wir brauchen einen großen Kader mit hoher Qualität.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bislang hielten die Verantwortlichen der Borussia die Füße auf dem Transfermarkt noch relativ still. Das könnte sich allerdings zeitnah ändern. Medienberichten zufolge arbeiten Sebastian Kehl und Co. vehement an der Verpflichtung neuer Profis. „Wir haben einiges zu erledigen, damit wir uns verbessern. […] Wir sind extrem ambitioniert“, bringt es Kovac auf den Punkt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Niko Kovač

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Niko Kovač Niko Kovač
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert