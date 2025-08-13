BVB: Kovac macht Transfer-Druck

Für Niko Kovac können potenzielle Neuzugänge wohl nicht schnell genug zum Kader hinzustoßen. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ lässt der Übungsleiter von Borussia Dortmund verlauten: „Wir werden mit Sicherheit die richtigen Schlüsse ziehen und dann die richtigen Entscheidungen treffen. Wir brauchen einen großen Kader mit hoher Qualität.“

Bislang hielten die Verantwortlichen der Borussia die Füße auf dem Transfermarkt noch relativ still. Das könnte sich allerdings zeitnah ändern. Medienberichten zufolge arbeiten Sebastian Kehl und Co. vehement an der Verpflichtung neuer Profis. „Wir haben einiges zu erledigen, damit wir uns verbessern. […] Wir sind extrem ambitioniert“, bringt es Kovac auf den Punkt.