Schnelle 54 Millionen für Bayer?

Lukas Hradecky (35)

Mit Mark Flekken (32) kaufte Bayer Leverkusen in diesem Sommer eine neue Nummer eins – der langjährige Stammkeeper darf daher gehen. Hradecky ist sich bereits mit der AS Monaco einig, im Fürstentum winkt Champions League-Fußball. Leverkusen verlangt vier Millionen Euro Ablöse, Monaco bot zuletzt noch deutlich weniger. Bayer würde den Kapitän durchaus gerne behalten, Hradecky pocht jedoch auf Spielzeit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Granit Xhaka (32)

Der Taktgeber hat kein Interesse am Neuaufbau unter Erik ten Hag und will daher schon länger weg. Nun gab es in den Verhandlungen zwischen Bayer und dem AFC Sunderland einen Durchbruch: Xhaka wechselt laut übereinstimmenden Medienberichten zum Premier League-Aufsteiger. Noch am heutigen Montag steigt er ins Flugzeug. Der Transfer kostet die Engländer bis zu 20 Millionen Euro. Eine ungewöhnlich hohe Ablöse für einen 32-Jährigen. Der Qualitätsverlust für Bayer ist aber natürlich auch riesig.

Amine Adli (25)

Der Marokkaner hat eine verletzungsgeplagte Saison hinter sich, jetzt will er einen Tapetenwechsel. Adli bat seinen Arbeitgeber laut der ‚Bild‘, Gespräche mit den Wolverhampton Wanderers zu führen. Dem pfeilschnellen Flügelstürmer soll bereits ein Angebot der Wolves vorliegen. Auch West Ham United zeigt Interesse. Leverkusen verlangt bis zu 30 Millionen Euro Ablöse.