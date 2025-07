BVB: Gute Nachrichten bei Chukwuemeka

Lars Ricken trat vor einem Jahr auch mit dem Ziel den Job Geschäftsführer Sport bei Borussia Dortmund an, Internas rund um die Kaderplanung auch intern zu halten. Dennoch war er zuletzt bemüht, die Gemüter zu beruhigen, kündigte an, „dass in den nächsten Tagen und Wochen an zwei, drei Stellen auf der Zugangsseite noch etwas passiert“.

Der Wunschspieler ist dabei verbrieft, der BVB würde auch in dieser Spielzeit gerne wieder auf Carney Chukwuemeka setzen, präferierte dabei aber aus Kostengründen bislang eine erneute Leihe. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kommt in diese Pläne nun Bewegung rein.

Chelsea reduziert Chukwuemeka-Preis

Demnach signalisiert der FC Chelsea Bereitschaft, von der ursprünglichen Ablösevorstellung abrücken zu wollen und den 21-Jährigen bereits für rund 25 Millionen Euro anzubieten. Bei diesem Preis kommt laut der Boulevardzeitung für die Borussia „auch ein sofortiger Kauf infrage“.

Chukwuemeka selbst will unbedingt zurück nach Dortmund. Die gleiche Bereitschaft hat auch die Alternative Nummer eins Facundo Buonanotte (20) von Brighton & Hove Albion bereits signalisiert. Sollte sich der BVB doch auf ihn fokussieren, könnten die Verhandlungen laut ‚Bild‘ „schnell auf die Zielgerade gebracht werden“.

BVB spricht erneut mit Sancho

Auch bei Jadon Sancho (25) müssten die Dortmunder wohl keine Überzeugungsarbeit leisten. Wie ‚Sky‘ berichtet, wurde von Seiten der Dortmunder erneut Kontakt zum Ex-Spieler aufgenommen. Die bei Manchester United aussortierte Offensivkraft kann sich ein drittes Engagement im Ruhrpott sehr gut vorstellen. Und die Schwarz-Gelben sollen ihrerseits schon mehrfach über einen Transfer diskutiert haben.

Für 18 bis 20 Millionen Euro würde Sancho die Wechselfreigabe erhalten. Ob der BVB aber tatsächlich konkrete Schritte einleitet, ist fraglich. Priorisiert werden wohl andere Spieltypen. Zudem ist der BVB nicht der einzige Interessent. Juventus Turin soll sich neben Sancho auch mit Chukwuemeka beschäftigen.

Giménez-Transfer weit fortgeschritten

Sobald die Verstärkung für die Offensive festgezurrt ist, könnte auch in der Defensive noch etwas passieren. Juan Giménez von Rosario Central ist dabei der klare Wunschspieler, die Wechselbemühungen sind laut dem Bezahlsender bereits weit fortgeschritten. Und mit einer kolportierten Ablöse von fünf Millionen Euro würde der 19-jährige argentinische Innenverteidiger in die Kategorie Schnäppchen fallen.