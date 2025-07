BVB: Kehl skizziert Transferpläne

An der Strobelallee wird in den kommenden Tagen womöglich noch reger Verkehr herrschen. Bei ‚Sky‘ ließ sich Sebastian Kehl ein wenig in die Karten schauen, was die Transferpläne von Borussia Dortmund angeht. „Wir werden auf jeden Fall noch etwas tun, aber wir sind da auch eingeschränkt“, erklärt der Sportdirektor.

Zudem betont Kehl: „Ich kann sagen, dass wir noch an ein, zwei Dingen akribisch arbeiten.“ Genauer ins Detail ging der Funktionär dabei aber nicht. Man habe „einen Plan“ und „verschiedene Ziele“, wolle aber nichts überstürzen, da aufgrund vieler Bewegungen im Markt einige Dinge „überhitzt“ sind, so der 45-Jährige.