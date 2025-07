Galatasaray: Osimhen ist da

Victor Osimhens permanenter Transfer zu Galatasaray ist fast besiegelt. Der türkische Meister veröffentlichte am Mittwochabend erste Bilder von der Ankunft des Stürmers in Istanbul. Die Vertragsunterschrift ist dementsprechend nur noch eine Frage der Zeit.

Gala zahlt für den 26-jährigen Nigerianer die Vereins- und Ligarekordablöse von 75 Millionen Euro an die SSC Neapel. Schon in der zurückliegenden Saison war Osimhen von den Italienern an Gala verliehen, in 41 Pflichtspielen erzielte er 37 Tore.