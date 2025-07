Ex-Herthaner Christensen winkt Champions League

Oliver Christensen darf sich auf Champions League-Fußball freuen. Wie Fabrizio Romano berichtet, wechselt der Keeper auf Leihbasis vom AC Florenz zu Sturm Graz. Der Deal ist bereits in trockenen Tüchern, Medizincheck und Unterschrift sollen heute erfolgen.

Den 26-Jährigen zog es 2023 von Hertha BSC in die Toskana, wo er noch bis 2028 unter Vertrag steht. In der Rückrunde der vergangenen Saison war er an US Salernitana ausgeliehen.