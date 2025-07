Drei Top-Stars vor dem Absprung: RB winken 235 Millionen

Loïs Openda

Der Weg von Loïs Openda könnte in die Premier League führen. Laut Sacha Tavolieri ist der belgische Angreifer von RB Leipzig ein Kandidat für die Nachfolge von Ollie Watkins (29), sollte es diesen zu Manchester United ziehen. Kontakt zwischen Openda und den Villans bestehe bereits seit mehreren Monaten.

Der 25-Jährige, der allen voran in der Serie A einen Markt hat, will RB noch in diesem Transfersommer verlassen. Sein Vertrag bei den Sachsen läuft noch bis 2028, entsprechend müsste der Klub aus der Premier League tief in die Tasche greifen. Leipzig schwebt eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro für den Torjäger vor.

Benjamin Sesko

Noch etwas mehr Geld erhofft sich RB Leipzig durch den Verkauf von Benjamin Sesko (22). Mit der Spielerseite gibt es ein Gentlemen’s Agreement, wonach der Slowene die Sachsen bei einem Angebot zwischen 70 und 80 Millionen Euro plus fünf bis zehn weitere Millionen an Boni verlassen darf.

Laut Fabrizio Romano liebäugelt Sesko mit einem Wechsel zu Manchester United, Newcastle United zeigt sich aber zahlungsfreudiger und hat bereits signalisiert, die geforderte Ablöse zahlen zu wollen. Allerdings sind auch die Red Devils laut ‚The Athletic‘ immer stärker interessiert und favorisieren Sesko über Ollie Watkins (29). Ein Wechsel könnte schnell über die Bühne gehen.

Xavi Simons

Der dritte im Bunde, der die Sachsen voraussichtlich in Richtung Premier League verlassen wird, ist Xavi Simons. Erst im Januar hatten RB den Niederländer für 50 Millionen Euro von Paris St. Germain losgeeist, allerdings in dem Wissen, ihn als gewinnbringende Aktie bald wieder ziehen lassen zu müssen.

Durch das Verpassen der internationalen Wettbewerbe drängt auch Xavi auf einen baldigen Abschied. Der 22-Jährige ist mit dem FC Chelsea schon sehr weit, auch Inter Mailand mischt noch mit. Bis zu 70 Millionen soll der Offensivkünstler bringen und könnte damit die Gesamteinnahmen durch die drei Verkäufe der Leipziger Top-Stars auf 235 Millionen anheben.

RB ist für Abgänge gerüstet

Sollten tatsächlich alle drei Großkaliber gehen, sind Ole Werner & Co. längst vorbereitet. In Yan Diomande (18), Johan Bakayoko (22), Ezechiel Banzuzi (20) und Andrija Maksimovic (18) wurden gleich vier Youngster verpflichtet, die den drei gereiften Stars nacheifern sollen. Sollten tatsächlich Openda und Sesko das Weite suchen, dürfte sich RB allerdings im Mittelsturm noch verstärken.

Da Yussuf Poulsen (31/Hamburger SV) den Verein verlassen hat und André Silva (29) unerwünscht ist, ist diese Position dünn besetzt.