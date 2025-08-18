Nach langem Hin und Her: Silva verlässt Leipzig

Bei RB Leipzig kann man einen Haken an das Kapitel André Silva machen. Der Angreifer schließt sich dem spanischen Erstligisten FC Elche an. Ein Jahr vor Vertragsende werden die Leipziger mit einer Million Euro Ablöse sowie 1,5 Millionen Euro an zusätzlichen Boni entschädigt. Der 29-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2026 mit Option auf eine weitere Saison.

Um Silva hatte sich in den vergangenen Wochen auch der SV Werder intensiv bemüht. Letztlich konnte aber kein gemeinsamer finanzieller Nenner gefunden werden. Klar ist: Auch in Elche muss der Portugiese, der in Leipzig rund sieben Millionen Euro Jahresgehalt kassiert hat, Abstriche machen.

Leipzig hatte den Angreifer vor vier Jahren für 23 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Nach 110 Einsätzen, 47 Torbeteiligungen (27 Tore, 20 Assists) und zwei Leihen (Werder, Real Sociedad) trennen sich die Wege jetzt wieder.