Uniteds Stürmersuche: Sesko oder Watkins

Wegen zu hoher Ablöseforderungen vom FC Chelsea verabschiedet sich Manchester United wohl aus dem Poker um Angreifer Nicolas Jackson (24). Laut ‚The Athletic‘ haben die Red Devils stattdessen Ollie Watkins (29/Aston Villa) und Benjamin Sesko (22/RB Leipzig) als Hauptziele für den Sturm ausgemacht. Der Verein hat bereits Kontakt zu beiden Spielern, wägt aktuell sowohl die Kosten als auch die Kompatibilität mit Ruben Amorims Spielsystem ab. Zudem müsse United nach den teuren Transfers von Bryan Mbeumo (25/FC Brentford) und Matheus Cunha (26/Wolverhampton Wanderers) für zusammen 149 Millionen Euro zunächst Verkäufe tätigen. Kandidaten hierfür sind unter anderem Alejandro Garnacho (21), Jadon Sancho (25), Antony (25), Tyrell Malacia (25) sowie Rasmus Höjlund (22).

Doch die Zeit drängt, denn nach FT-Informationen bereitet Newcastle United bereits ein 72 bis 74 Millionen Euro schweres Angebot für Sesko vor. Deutlich günstiger könnte Watkins zu haben sein. United hofft auf einen Preis zwischen 46 und 52 Millionen Euro. Dafür hat Watkins sein Können in England bereits bewiesen und sammelte in der vergangenen Saison 24 Torbeteiligungen in 38 Einsätzen.