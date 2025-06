Klausel aktiviert: Cunha wechselt zu ManUnited

Mit gerade einmal 25 Jahren hat Matheus Cunha schon viel erlebt, war bei RB Leipzig, Hertha BSC, Atlético Madrid und seit 2023 bei den Wolverhampton Wanderers. Mit jedem Wechsel trieb er seine Ablöse weiter in die Höhe – und so auch diesmal.

Denn Manchester United zieht beim Offensivspieler die Ausstiegsklausel in Höhe von 74 Millionen Euro, dem Vernehmen nach unterschreibt Cunha bei den Red Devils einen Vertrag bis 2030 mit der Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr.

2021 hatte die Hertha für den Brasilianer noch 35 Millionen von Atlético bekommen, die Wolves überwiesen zwei Jahre später dann 50 Millionen an die Rojiblancos. In der Premier League fand sich der Stürmer nach anfänglichen Schwierigkeiten schließlich gut zurecht, erzielte 2023/24 bereits zwölf Tore und legte sieben weitere vor. In der abgelaufenen Saison ließ Cunha dann 15 Tore und sechs Vorlagen folgen.

Offenbar genug, um ManUnited zu überzeugen, für den Wunschspieler tief in die Tasche zu greifen. Im Old Trafford, wo weder Rasmus Höjlund (22) noch Joshua Zirkzee (24) überzeugen konnten, wird Cunha in der kommenden Saison ohne internationalen Wettbewerb auskommen müssen, die Red Devils landeten einen Platz vor den Wolves und wurden 15..