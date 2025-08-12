Ultimatum für Antony

Manchester United setzt Flügelstürmer Antony ein Ultimatum. Laut der spanischen Zeitung ‚ABC‘ muss der 25-Jährige einem Verkauf zustimmen oder er landet bis Januar auf der Tribüne. Damit wollen die Red Devils Antony und dessen Ex-Leih-Klub Betis Sevilla unter Druck setzen. Denn während in Manchester lukrative Angebote aus Saudi-Arabien und der Türkei in Höhe von 30 bis 40 Millionen Euro auf dem Tisch liegen, spielen Antony und die Andalusier auf Zeit und hoffen, am Ende des Transferfensters erneut per Leihe mit Kaufoption zusammenzufinden.

Durch das Ultimatum muss Betis sein Angebot nachbessern oder Antony ein anderes Angebot annehmen respektive ein halbes Jahr auf der Tribüne verbringen, wodurch seine Chancen auf eine WM-Teilnahme drastisch sinken würden. Der Vertrag des Brasilianers in Manchester läuft noch bis 2027. Vor drei Jahren war er für 95 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu United gewechselt und blühte erst in der vergangenen Rückrunde in Sevilla wieder auf, wo er in 26 Partien neun Tore und fünf Vorlagen beisteuerte.