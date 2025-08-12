RB-Ausverkauf: Nächster Klub an Nusa dran

Nach der verpassten Europapokal-Qualifikation wurden bei Leipzig der große Umbruch und einige Sparmaßnahmen ausgerufen. Altgediente Spieler sollten gehen, die teuren Topstars Benjamin Sesko (22), Xavi Simons (22) und Loïs Openda (25) zu Geld gemacht werden.

Mit den so gesparten respektive eingenommenen Millionen soll um einige vielversprechende Talente eine neue Mannschaft aufgebaut werden. Einer dieser Youngsters ist nach Klubwunsch eigentlich Antonio Nusa. Doch der wird aktuell von einigen europäischen Klubs ins Visier genommen. Wird der Leipziger Umbruch noch größer als geplant?

Wie der ‚Corriere della Sera‘ berichtet, hat Inter Mailand ein Auge auf Nusa geworfen. Der italienische Vizemeister und Champions League-Finalist der vergangenen Saison arbeitet intensiv an der Verpflichtung von Ademola Lookman (27) von Atalanta Bergamo. Mit dem Nigerianer sind sich die Nerazzurri bereits über einen Vierjahresvertrag einig, doch dessen Klub will ihn nicht ziehen lassen.

Plan B zu Lookman

Als Plan B steht Nusa ganz oben auf der Liste der Italiener, die sich in der Vergangenheit auch für Openda interessierten, diesen aber aktuell klar hinter dem Norweger listen. Auch die AS Rom hat den technisch versierten Dribbler auf der Liste. Die SSC Neapel hatte im Juni bereits wegen des Offensivspielers bei RB angefragt. Leipzig scheint eher wenig geneigt, Nusa direkt schon wieder abzugeben. Es bräuchte daher wohl ein sehr überzeugendes Angebot.

Nusa war im vergangenen Sommer für 21 Millionen Euro vom FC Brügge nach Leipzig gewechselt und zeigte in seiner ersten Saison im RB-Trikot einige bemerkenswerte Leistungen. Der 20-Jährige lief 36 Mal für den Klub auf und steuerte zwölf Scorerpunkte bei. Dies brachte ihm unter anderem eine Nominierung für den diesjährigen Golden Boy-Award ein.