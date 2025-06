Topklub fragt an: Verliert RB den nächsten Star?

Die Mannschaft von RB Leipzig wird in der kommenden Saison ein neues Gesicht erhalten. Neben einigen Routiniers und Vereinslegenden werden auch Topspieler den Verein verlassen, die ohne Europapokal kaum zu halten sind und auf der anderen Seite die neuen Zugänge finanzieren sollen.

Während ein Weggang von Xavi Simons (22) und Benjamin Sesko (22), die beide von Premier League-Klubs gejagt werden, eingeplant ist, sollte Antonio Nusa eigentlich eine der neuen Säulen der Mannschaft werden. Doch auch dessen Verbleib ist laut ‚Sky‘ nicht mehr gesichert. Mehrere Topteams beobachten den Norweger intensiv.

Glanzleistung für Norwegen

In der Rückrunde warf ihn eine Knieverletzung zurück, doch der technisch beschlagene Flügelspieler kämpfte sich zurück. Großen Eindruck machte er am vergangenen Freitag, als er beim WM-Qualifikationsspiel gegen Italien (3:0) ein sehenswertes Tor erzielte und ein weiteres auflegte.

Spätestens seitdem sollen den Rechtsfuß viele Klubs auf ihre Liste geschrieben haben. Einer will nun ernst machen. Laut Gianluca Di Marzio arbeitet die SSC Neapel an einem Transfer des Linksaußen. Die Vereinsführung des neuen italienischen Meisters stehe demzufolge in Verhandlung mit RB, um die Bedingungen eines Wechsels auszuloten.

RB könnte schwach werden

Napoli-Sportdirektor Giovanni Manna beobachtet Nusa bereits seit einem Jahr. Leipzig möchte seinen Youngster eigentlich nicht verkaufen, plant fest mit dem 14-fachen Nationalspieler. Lediglich bei einem extrem hohen Angebot wäre der Klub laut ‚Sky‘ gesprächsbereit.

Nusa war im vergangenen Sommer für 21 Millionen Euro vom FC Brügge nach Leipzig gewechselt und zeigte in seiner ersten Saison im RB-Trikot einige bemerkenswerte Leistungen. Der 20-Jährige lief 36 Mal für den Klub auf und steuerte zwölf Scorerpunkte bei. Dies brachte ihm eine Nominierung für den diesjährigen Golden Boy-Award ein.