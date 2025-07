Rekord pulverisiert: Galatasaray holt Osimhen

Der nächste Transfer mit Strahlkraft. Nach Leroy Sané (29) holt Galatasaray einen weiteren Topstar in die türkische Süper Lig. Diesmal aber nicht ablösefrei, sondern für einen stolzen Preis. Die Cimbom verpflichten Victor Osimhen (26) und zahlen dafür insgesamt 75 Millionen Euro – aufgeteilt in fünf Raten – an die SSC Neapel, die sich zudem eine zehnprozentige Weiterverkaufsbeteiligung gesichert hat. Der Nigerianer unterschreibt bis 2029.

Die Italiener hatten bis zuletzt auf lediglich zwei Raten gehofft, schließlich aber das Angebot von Galatasaray akzeptiert. Osimhen wird zum Rekordeinkauf des Istanbuler Klubs. Zuvor hatte diesen Status Gabriel Sara (26) inne, der vor einem Jahr für 18 Millionen Euro von Norwich City gekommen war.

Rekordtransfer der Süper Lig war bislang Youssef En-Nesyri (28), der im vergangenen Sommer für 19,5 Millionen zu Fenerbahce wechselte. Somit pulverisiert Osimhen den bisherigen Rekord deutlich. Dass der Nigerianer in der Türkei funktioniert, zeigte der Stürmer schon in der abgelaufenen Saison. In 41 Pflichtspielen erzielte Osimhen 37 Tore und legte acht weitere auf.