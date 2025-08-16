Bundesliga-Trio jagt Diouf

Vor zwei Jahren wechselte Andy Diouf für 14 Millionen Euro vom FC Basel zum RC Lens und ist der hohen Ablöse seitdem gerecht geworden. Der 22-Jährige ist im zentralen Mittelfeld das wichtige Verbindungsstück zwischen Defensive und Offensive und hat mit seinen starken Leistungen auch Bundesliga-Klubs auf sich aufmerksam gemacht.

Das Interesse von Bayer Leverkusen war bereits seit einigen Wochen bekannt, jetzt haben nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato zwei weitere Vereine Diouf ins Visier genommen. Es handelt sich dabei um den VfB Stuttgart und RB Leipzig.

Die deutschen Klubs sind aber nicht allein und haben im Werben viel Konkurrenz aus dem Ausland. So hat etwa die SSC Neapel bereits ein erstes Angebot eingereicht. Crystal Palace würde den Franzosen gerne nach England locken. Wohin es den Box-to-Box-Spieler zieht, ist noch nicht klar. Sein Vertrag in Lens läuft noch bis 2028.