Bayer: Wichtiges Detail im Palacios-Vertrag

Exequiel Palacios verfügt in seinem neuen Vertrag bei Bayer Leverkusen über keine Ausstiegsklausel. Dies berichtet die ‚Bild‘. Der Mittelfeldspieler kann also nicht ohne explizite Zustimmung seines Arbeitgebers wechseln.

Im Sommer kursierten einige Gerüchte um Palacios, unter anderem hatten neben West Ham United auch die Saudi-Klubs Al Ahli und Al Nassr die Fühler ausgestreckt. Bei Bayer streicht der Rechtsfuß laut der ‚Bild‘ künftig inklusive Prämien fünf Millionen Euro Jahresgehalt ein.