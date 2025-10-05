Menü Suche
Kommentar
La Liga

Araújo-Absage an Topklubs

von Aaron Schlütter - Quelle: Sport
Ronald Araujo grätscht @Maxppp

Trotz einer Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro sagte Ronald Araújo in diesem Sommer vier interessierten Topklubs ab und blieb dem FC Barcelona treu. Wie die spanische ‚Sport‘ berichtet, versuchten Juventus Turin, der FC Liverpool, Tottenham Hotspur und der FC Chelsea den Innenverteidiger aus der katalanischen Hauptstadt loszueisen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Araújos Vertrag ist noch bis 2031 datiert. Der Uruguayer, der seit Beginn dieser Saison Kapitän des Teams von Hansi Flick ist, soll sich sogar wünschen, bei Barça seine Karriere zu beenden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Ronald Araújo

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Ronald Araújo Ronald Araújo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert