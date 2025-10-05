Araújo-Absage an Topklubs

Trotz einer Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro sagte Ronald Araújo in diesem Sommer vier interessierten Topklubs ab und blieb dem FC Barcelona treu. Wie die spanische ‚Sport‘ berichtet, versuchten Juventus Turin, der FC Liverpool, Tottenham Hotspur und der FC Chelsea den Innenverteidiger aus der katalanischen Hauptstadt loszueisen.

Araújos Vertrag ist noch bis 2031 datiert. Der Uruguayer, der seit Beginn dieser Saison Kapitän des Teams von Hansi Flick ist, soll sich sogar wünschen, bei Barça seine Karriere zu beenden.