Bayer: Aufatmen bei Grimaldo

von Aaron Schlütter - Quelle: bayer.com
Alejandro Grimaldo für Bayer im Einsatz @Maxppp

Bayer Leverkusen muss nach seiner Auswechslung mit Platzwunde beim 2:0 gegen Union Berlin nicht auf Flügelspieler Alejandro Grimaldo (30) verzichten. Wie die Werkself bekanntgibt, reist der Spanier nach einer neurologischen Untersuchung wie geplant zur Nationalmannschaft.

Bayer 04 Leverkusen
All clear for Alejandro! Following a thorough neurological examination, the Spaniard will travel to join the national team as planned. 🙏🇪🇸
Bayer 04 Leverkusen
ℹ️Alejandro Grimaldo suffered a cut to his forehead and required stitches. Wishing you a quick recovery, @grimaldo35! 🙏

59' | 2-0 | #B04FCU
Damit dürfte der Freistoßexperte dem Team von Kasper Hjulmand am 18. Oktober nach der Länderspielpause für die Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 wieder zur Verfügung stehen.

Bundesliga
Leverkusen
Alejandro Grimaldo

Bundesliga Bundesliga
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Alejandro Grimaldo Alejandro Grimaldo
