Bayer: Aufatmen bei Grimaldo

Bayer Leverkusen muss nach seiner Auswechslung mit Platzwunde beim 2:0 gegen Union Berlin nicht auf Flügelspieler Alejandro Grimaldo (30) verzichten. Wie die Werkself bekanntgibt, reist der Spanier nach einer neurologischen Untersuchung wie geplant zur Nationalmannschaft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit dürfte der Freistoßexperte dem Team von Kasper Hjulmand am 18. Oktober nach der Länderspielpause für die Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 wieder zur Verfügung stehen.