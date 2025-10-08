HSV: Verlängert Heuer Fernandes?

Daniel Heuer Fernandes könnte auch über die Saison hinaus beim Hamburger SV bleiben. Wie der Schlussmann gegenüber der ‚Sport Bild‘ betont, kann er sich mit einem Verbleib in der Hansestadt gut anfreunden: „Natürlich kann ich mir meine Zukunft in Hamburg gut vorstellen. Ich bin froh, hier zu sein, darum ist der HSV immer eine naheliegende Option für mich.“

Gespräche habe es allerdings noch nicht gegeben: „Ich sehe das Thema aktuell nicht als Prio Nummer eins, zumal darüber mit den Verantwortlichen auch noch nicht gesprochen wurde.“ Der 32-Jährige trägt bereits seit 2019 das Trikot der Rothosen.