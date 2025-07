Leipzig blitzt ab: Bundesliga-Duell um Ortiz

RB Leipzig sucht in der Abwehrzentrale offenkundig noch nach einer erfahrenen Kraft, die neben Willi Orbán (32) und Lukas Klostermann (29) für mehr Stabilität sorgen soll. Eine solche hat Leipzig in Brasilien ausgemacht. Dort berichtet ‚O Globo‘, dass der Bundesligist mit einem Angebot für Innenverteidiger Léo Ortiz abgeblitzt ist.

Für Flamengo war das Angebot über zwölf Millionen Euro plus drei Millionen Boni für den 29-Jährigen offenbar zu niedrig. Erst vor etwas mehr als einem Jahr war Ortiz von Leipzigs Schwesterklub RB Bragantino für sieben Millionen Euro nach Rio de Janeiro gewechselt. Mario Gómez, Technischer Direktor bei RB, hat dem Bericht zufolge Ortiz nie aus den Augen verloren und will den Brasilianer zurück in die RB-Familie holen.

Es wird daher erwartet, dass Leipzig einen neuen Versuch unternimmt – ebenso wie ein weiterer unbekannter Verein aus der Bundesliga, der sein Interesse an Ortiz bei Flamengo ebenfalls hinterlegt haben soll. Beim Klub aus Rio de Janeiro ist der zweifache Nationalspieler absoluter Leistungsträger und hat in den vergangenen 16 Monaten insgesamt 74 Pflichtspiele (zehn Scorerpunkte) absolviert.

Geschäftsführer José Boto, bei dem Leipzig mit der Ortiz-Offerte vorstellig wurde, erklärte gegenüber ‚O Globo‘, dass Flamengo nicht die Absicht habe, so spät in der Transferperiode einen seiner wichtigsten Spieler abzugeben. Leipzig und der unbekannte Bundesligist müssen sich also auf einen harten Ablösepoker einstellen.