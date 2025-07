Bayern verleiht Zvonarek erneut

Für Lovro Zvonarek vom FC Bayern steht das nächste Leihgeschäft auf dem Plan. Der 20-Jährige läuft in der kommenden Saison für die Grasshoppers Zürich auf. Der Offensivakteur, der die abgelaufene Spielzeit leihweise bei Sturm Graz verbrachte, soll in der Schweiz Spielpraxis sammeln.

FCB-Sportdirektor Christoph Freund erklärt: „Lovro Zvonarek hat in der vergangenen Saison bei Sturm Graz wertvolle Erfahrungen in der Bundesliga sowie in der Champions League gesammelt. Er konnte seinen Beitrag zur Titelverteidigung in der österreichischen Meisterschaft leisten. Nun soll er in der Schweiz seine nächsten Schritte machen und auf noch mehr Spielzeiten kommen. Wir werden ihn auf seinem Weg weiter eng begleiten.“