Große DFB-Wende um Kimmich

Kapitän Joshua Kimmich (30) wird in der deutschen Nationalmannschaft künftig nicht mehr als Rechtsverteidiger, sondern wieder im Mittelfeld auflaufen. Die ‚Bild‘ zitiert dazu Julian Nagelsmann: „Wir müssen schauen, dass wir Spieler haben, die in dem Rhythmus sind. Wir werden Josh stand jetzt zurück auf die Sechs ziehen.“ Der Grund laut dem Bundestrainer: Viele andere Kandidaten für die Schaltzentrale wie Leon Goretzka (30), Aleksandar Pavlovic (21), Pascal Groß (34) oder Robert Andrich (30) haben in ihren Klubs keinen festen Stammplatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derweil hat sich Nagelsmann auf dem internationalen Trainer-Kongress in Leipzig auch zu Sorgenkind Marc-André ter Stegen (33) geäußert. Der Keeper ist beim FC Barcelona nur noch die Nummer drei und unterzog sich kürzlich einer Rückenoperation, die ihn monatelang außer Gefecht setzt. „Am Ende ist er unsere Nummer eins, wenn er gesund ist und wenn er im Verein die Nummer eins ist“, sagt Nagelsmann. Spekuliert wird aktuell über ein Comeback von Manuel Neuer (39) im DFB-Tor. Der Coach habe „Stand jetzt diese Überlegung nicht“, fügt aber an: „Ich habe zu allen gesagt, die zurückgetreten sind: Die Tür ist nie zu. Alle sind eingeladen, die einen deutschen Pass haben, Top-Leistungen zu bringen und besser zu sein, als alle anderen.“