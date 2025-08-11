Werder: Opitz vor Abgang

Bei Werder Bremen deutet sich ein Abgang an. Wie die ‚Bild‘ berichtet, liegen dem Bundesligisten mehrere Angebote für Leon Opitz vor. Dabei wird es sich aller Voraussicht nach um ein Leihgeschäft handeln, die Anfragen kamen dem Bericht zufolge aus dem In- und Ausland.

Die Verantwortlichen der Grün-Weißen drängen demnach auf einen zeitnahen Abschied, um dem 20-Jährigen andernorts Spielpraxis zu ermöglichen. Noch in der laufenden Woche könnte ein entsprechender Deal abgeschlossen werden, so das Boulevardblatt.