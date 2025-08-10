Gala drückt aufs Gaspedal bei Boey

Um Sacha Boey von einer Rückkehr zu Galatasaray zu überzeugen, wollen die Vereinsverantwortlichen der Löwen tief in die Tasche greifen. Laut dem türkischen Journalisten Yakup Cinar bietet Gala dem 24-Jährigen ein Jahresgehalt von 3,5 Millionen Euro. Laut ‚Sport Bild‘ will der Rechtsverteidiger aktuell aber noch nicht weg und sich in der kommenden Saison neu beweisen. Das Arbeitspapier des Franzosen beim FC Bayern München läuft noch bis 2028.

Erst im Januar 2024 war Boey für 30 Millionen Euro vom Bosporus an die Säbener Straße gewechselt. Obwohl Trainer Vincent Kompany dem Rechtsfuß immer wieder Einsatzzeiten ermöglichte, ist die bisherige Bilanz des Transfers ernüchternd – 23 Pflichtspiele in eineinhalb Jahren. Ein Abgang in diesem Sommer schließen die Bayern-Bosse nicht aus. Neben Galatasaray bekunden auch Olympique Marseille und der AFC Sunderland Interesse an Boey.