FC Bayern: Der Stand bei Wanner

Verbleibt Paul Wanner in dieser Spielzeit im Kader des FC Bayern? Das deutete CEO Jan-Christian Dreesen am heutigen Mittwoch im Rahmen eines Events im Münchner Klubmuseum an: „Ich möchte ungern über das sprechen, was Max Eberl und Christoph Freund planen, aber nach unseren Dreiergesprächen, die wir regelmäßig zusammen haben, steht Paul mit auf der Liste für die neue Saison.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bisher schien der Rekordmeister eher dazu zu tendieren, das 19-jährige Toptalent für mehr Spielpraxis erneut zu verleihen. Neben der PSV Eindhoven, dem Hamburger SV, dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach macht sich derzeit vor allem Werder Bremen mit Wanners Ex-Coach Horst Steffen Hoffnung auf eine Leihe des deutschen U21-Nationalspielers. Beide hatten in der Saison 2023/24 bei der SV Elversberg zusammengearbeitet.