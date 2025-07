Transfers: Sechs Bayern-Profis auf dem Sprung?

Klar, gesprächsbereit wäre der FC Bayern bei Angeboten bei einigen Spielern. Die Großverdiener Leon Goretzka (30), Serge Gnabry (29) und Kingsley Coman (29) etwa dürften sicherlich gehen, wenn der Preis stimmt. Genauso wie Pannen-Verteidiger Minjae Kim (28) oder Dayot Upamecano (26), der seinen 2026 auslaufenden Vertrag bislang nicht verlängern will. Bei acht Profis gibt es aber bereits konkrete Spuren in Richtung Abgang. FT liefert eine Übersicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Daniel Peretz (25)

Der Torhüter steht laut der ‚Bild‘ vor dem Wechsel zum Hamburger SV. Beim Bundesliga-Aufsteiger soll er um die Nummer eins konkurrieren. Laut ‚Sky‘ wird eine Leihe ohne Kaufoption über die Bühne gehen.

Sacha Boey (24)

Die 30 Millionen, die Bayern vor eineinhalb Jahren an Galatasaray zahlte, rentierten sich bislang so gar nicht. Nun wollen die Istanbuler den Rechtsverteidiger zurückholen und bieten laut ‚Aksam‘ ein lukratives Gehalt. Auch Olympique Marseille ist aber noch im Rennen um Boey. Die Bayern sind verkaufsbereit, würden im Zweifel aber wohl auch einer Leihe zustimmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Adam Aznou (19)

Obwohl Stamm-Linksverteidiger Alphonso Davies noch monatelang fehlen wird, hat Aznou unter Vincent Kompany keine guten Karten. Eine heiße Spur führt zum FC Getafe in die erste spanische Liga. Dort kickte Aznou schon in der Rückrunde der vergangenen Saison auf Leihbasis für Real Valladolid.

João Palhinha (30)

Der Portugiese wird wohl als teuerstes Missverständnis der Bundesliga-Geschichte in Erinnerung bleiben. In England hat Palhinha einen Markt, zuletzt klopfte auch Inter Mailand an. Ob Bayern einen Käufer für den einstigen 50-Millionen-Sechser findet oder am Ende mit einer Leihe rechnen muss, ist erstmal unklar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Paul Wanner (19)

Durch den Abgang von Thomas Müller und die Verletzung von Jamal Musiala ist der talentierte Zehner vorerst bei den Bayern eingeplant. Wanner selbst präferiert aber eine Leihe und spricht diesbezüglich laut der ‚tz‘ schon mit dem Hamburger SV. Der VfB Stuttgart, Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach haben ebenfalls schon angeklopft. Zurren die Bayern den Woltemade-Deal fest, könnte Wanner die Freigabe erhalten.

Bryan Zaragoza (23)

Der Flügelspieler spielte in der vergangenen Saison ordentlich bei CA Osasuna. Jetzt wird er sogar beim FC Barcelona gehandelt. Eine heiße Spur führte zuletzt zu Celta Vigo. Den Bayern schwebt mindestens eine bezahlte Leihe, lieber aber ein Verkauf von Zaragoza vor. 16 Millionen Euro Ablöse zahlte man einst für den Spanier.