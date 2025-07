VfB-Trio auf dem Sprung

Der VfB Stuttgart kann Silas Katompa Mvumpa (26) womöglich zeitnah von der Gehaltsliste streichen. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ zeigt Fenerbahce Interesse an dem Angreifer, der in der vergangenen Saison an Roter Stern Belgrad verliehen war und für die Zukunft nicht mehr eingeplant ist.

Ebenfalls auf dem Sprung befinden sich Stürmer Juan José Perea (25), der nach einem Achillessehnenriss wieder Fuß fassen muss, und Abwehrspieler Anrie Chase (21). Nach Perea streckt der FC Zürich die Fühler aus, Chase steht bei RB Salzburg auf dem Zettel.