VfB gibt Perea ab

Der VfB Stuttgart und Juan José Perea gehen getrennte Wege. Wie die Vereine bekanntgeben, schließt sich der 25-jährige Stürmer dauerhaft dem FC Zürich an. Dort war er bereits in der vergangenen Saison als Leihspieler aktiv und hat nun einen Vertrag bis Saisonende samt Option auf zwei weitere Jahre unterschrieben.

Der VfB hatte Perea 2022 für 2,4 Millionen Euro von PAS Giannina aus Griechenland verpflichtet. Für die Schwaben lief der Kolumbianer aber nur in 19 Partien auf. Aktuell laboriert Perea noch an den Folgen eines Achillessehnenrisses, den er sich im Züricher Trikot am 2. März zugezogen hatte.