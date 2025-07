Quansah: „Es ist hart, Liverpool zu verlassen“

Jarell Quansah ist es nicht leicht gefallen, den FC Liverpool in Richtung Bayer Leverkusen zu verlassen. „Es ist schon hart, diesen Verein zu verlassen, in dem man so viele Beziehungen und Freundschaften aufgebaut hat. Das war sehr emotional“, gesteht der Bayer-Neuzugang gegenüber der ‚Sport Bild‘ und führt aus: „Ich wusste lange nicht, was in diesem Sommer passieren würde. Ich wusste nur eins, dass ich unbedingt regelmäßig spielen muss, um mich zu verbessern.“

Unter der Anzeige geht's weiter

35 Millionen Euro Ablöse überweist die Werkself für Quansah an die Anfield Road. Die Eingewöhnung bei Bayer war für den 22-Jährigen kein Problem: „Besonders Nathan Tella hat mir in Brasilien sehr geholfen. Ich kannte ihn, weil er ein Junge aus England ist. Es ist schön, einen netten Kerl wie ihn im Team zu haben, der direkt mit einem spricht. Somit fiel es mir leicht, hier in der Mannschaft anzukommen.“