Bundesliga

Heute Doppel-Transfer bei Bayer – Trio soll folgen

Bayer Leverkusen zieht auf dem Transfermarkt die Zügel an. Es sollen noch fünf neue Spieler kommen – zwei davon voraussichtlich noch am heutigen Montag.

von Lukas Hörster - Quelle: Bild | Kölner Stadt-Anzeiger
Ernest Poku (l.) im Zweikampf @Maxppp

Bayer Leverkusen tütet am heutigen Montag dem Vernehmen nach die nächsten beiden Neuzugänge ein. Fotos der ‚Bild‘ zeigen Ernest Poku am Morgen bei seiner Ankunft zum Medizincheck in Leverkusen. Zuvor einigte sich der Werksklub mit AZ Alkmaar auf eine Ablöse von zehn Millionen Euro plus möglicher Zuzahlung von zwei Millionen für den 21-jährigen Flügelspieler.

Unterdessen ist auch die Verpflichtung von Janis Blaswich (34/RB Leipzig) in trockenen Tüchern und wird laut dem ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ heute verkündet. Der Keeper wird die neue Nummer zwei hinter Neuzugang Mark Flekken (32). Mit Lukas Hradecky (35/AS Monaco) und Matej Kovar (25/PSV Eindhoven) ist das Torwart-Duo der vergangenen Saison mittlerweile nicht mehr im Verein.

Drei weitere Ziele

Laut der ‚Bild‘ soll die Leverkusener Einkaufstour in den kommenden Tagen dann wie folgt weitergehen: Loïc Badé (25) vom FC Sevilla ist Wunschkandidat für das Abwehrzentrum und kostet bis zu 30 Millionen Euro. Noch teurer wäre wohl Rechtsaußen Maghnes Akliouche (23) von der AS Monaco, 50 bis 70 Millionen Euro stehen im Raum. Zudem will der neue Trainer Erik ten Hag noch einen klassischen Zehner neu an Bord holen, so die ‚Bild‘.

