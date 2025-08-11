Angeboten: Lindelöf nach Leverkusen?

Odillon Kossounou (24) hat Bayer Leverkusen nach erfolgreicher Leihe zu Atalanta Bergamo dauerhaft verlassen. Jonathan Tah (29) verlängerte seinen Vertrag nicht und spielt inzwischen für den FC Bayern. Um Edmond Tapsoba (26) ranken sich immer wieder Transfergerüchte, ebenso sieht es bei Piero Hincapié (23) aus, der sogar eine Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro im Vertrag hat.

Um Abgänge und potenzielle weitere Verkäufe zu kompensieren, schauen die Verantwortlichen der Werkself nach Neuzugängen. Mit Victor Lindelöf wurde den Bayer-Bossen laut ‚Sky‘ eine erfahrene und kostengünstige Option zur Verpflichtung angeboten. Der 31-Jährige ist seit Anfang Juli vertragslos und könnte ablösefrei kommen.

Ob sich Simon Rolfes darauf einlassen wird und beim Schweden zuschnappt, ist noch offen. Der Geschäftsführer Sport bekommt dieser Tage womöglich durchgehend Angebote, um Defensivspieler zu verpflichten. Möglicherweise wird Trainer Erik ten Hag bei der Personalie Lindelöf entscheidend mitwirken. Der Trainer kennt den 71-fachen Nationalspieler noch aus gemeinsamer Zeit bei Manchester United.