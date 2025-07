Mainz: Hong wechselt nach Frankreich

https://www.mainz05.de/news/hyun-seok-hong-auf-leihbasis-zu-nantes

1. FSV Mainz 05 - Hyun-seok Hong auf Leihbasis zu Nantes

Hyun-seok Hong wird sich für die Saison 2025/26 dem französischen Erstligisten FC Nantes anschließen. Der koreanische Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis in die westfranzösische Stadt an der Loire. Hong, der im Sommer 2024 an den Bruchweg kam, hat für die 05ER in der vergangenen Spielzeit 23 Pflichtspiele bestritten. "Für Hyun-seok ist es wichtig, dass er Spielzeit bekommt. Bei uns ist es aufgrund der starken Konkurrenzsituation schwer für ihn, auf ausreichend Minuten zu kommen. Entsprechend haben