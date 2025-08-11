Durchbruch: Grealish-Medizincheck terminiert

Jack Grealish wird in der kommenden Saison für den FC Everton die Fußballschuhe schnüren. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Toffees mit Manchester City über eine Leihe des Offensivspielers geeinigt. Der Medizincheck soll noch heute stattfinden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (13:28 Uhr): Laut ‚The Athletic‘ hat sich Everton für den kommenden Sommer zudem eine Kaufoption in Höhe von rund 58 Millionen Euro gesichert.

Bei den Skyblues fand sich der 29-Jährige in der vergangenen Saison immer öfter auf der Bank wieder. Everton hat der Rechtsfuß bereits zugesagt, im Goodison Park will Grealish seiner Karriere neuen Schwung verleihen.