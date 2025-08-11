BVB-Schock: Süle droht langer Ausfall

Borussia Dortmund droht der nächste wochenlange Ausfall in der Innenverteidigung. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll die heute anstehende Untersuchung eine genaue Diagnose für Nilkas Süle (29) liefern. Aktuell besteht der Verdacht auf einen Muskelbündelriss in der Wade, der einen Ausfall von sechs bis zwölf Wochen nach sich ziehen würde.

Immerhin ist laut Trainer Niko Kovac ausgeschlossen, dass Süles Syndesmose-Anriss, der ihn in der vergangenen Saison für zwei Monate außer Gefecht gesetzt hatte, wieder aufgebrochen ist. Der Verteidiger hatte bereits vor dem Spiel Probleme mit der Wade. „Deswegen haben wir immer wieder dosiert. Wir müssen schauen, ob die Wade zugemacht hat oder ob da nicht vielleicht mehr ist“, erklärte Kovac.

Neben Kapitän Emre Can (31/Adduktorenprobleme) und Nico Schlotterbeck (25/Meniskusriss) wäre Süle der dritte längerfristig verletzte Innenverteidiger beim BVB. Da mit Waldemar Anton (29) und Filippo Mané (20) nur noch zwei gelernte Innenverteidiger im Dortmunder Kader stehen, müssten in Kovacs Dreierkette bald der polyvalente Außenverteidiger Ramy Bensebaini (30) sowie Julian Ryerson (27) aushelfen, falls Sportdirektor Sebastian Kehl keinen weiteren Neuzugang verpflichtet.