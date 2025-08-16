Arminia verlängert mit Kapitän Corboz

Arminia Bielefeld kann auch in Zukunft auf seinen Kapitän setzen. Wie der DSC mitteilte, hat Maël Corboz seinen Vertrag bei den Ostwestfalen vorzeitig verlängert. Diese Neuigkeit verkündete der Zweitliga-Aufsteiger gestern kurz vor dem Anpfiff des DFB-Pokalspiels gegen Werder Bremen (1:0) im Stadion.

Der 30-Jährige war vor eineinhalb Jahren vom SC Verl auf die Alm gewechselt und wurde sofort zum Leistungsträger. Der US-Amerikaner zieht im Mittelfeld die Fäden. Nach der starken vergangenen Saison beginnt für Bielefeld auch die neue Spielzeit hervorragend.