Offiziell 2. Bundesliga

Arminia verlängert mit Kapitän Corboz

von Dominik Sandler - Quelle: arminia.de
Corboz vor dem Spiel @Maxppp

Arminia Bielefeld kann auch in Zukunft auf seinen Kapitän setzen. Wie der DSC mitteilte, hat Maël Corboz seinen Vertrag bei den Ostwestfalen vorzeitig verlängert. Diese Neuigkeit verkündete der Zweitliga-Aufsteiger gestern kurz vor dem Anpfiff des DFB-Pokalspiels gegen Werder Bremen (1:0) im Stadion.

Der 30-Jährige war vor eineinhalb Jahren vom SC Verl auf die Alm gewechselt und wurde sofort zum Leistungsträger. Der US-Amerikaner zieht im Mittelfeld die Fäden. Nach der starken vergangenen Saison beginnt für Bielefeld auch die neue Spielzeit hervorragend.

