Koundé bleibt Barça treu

von Dominik Sandler - Quelle: fcbarcelona.com
Koundé freut sich wie verrückt @Maxppp

Der FC Barcelona tütet die nächste Vertragsverlängerung ein. Wie die Katalanen mitteilen, verlängert Jules Koundé seinen Vertrag bis 2030. Der 26-Jährige spielt seit drei Jahren bei Barça und ist eine feste Größe in der Abwehr.

Seine Vertragsverlängerung hatte sich bereits seit einigen Wochen abgezeichnet. Der französische Nationalspieler ist durch seine Flexibilität ein wertvoller Bestandteil der Mannschaft von Trainer Hansi Flick. Er kommt meist auf der rechten Abwehrseite zum Einsatz, kann aber auch im Zentrum agieren.

