Leipzig: Sesko-Erbe gefunden?

Spätestens durch den Transfer von Benjamin Sesko ist die Kasse von RB Leipzig prall gefüllt. Einen Nachfolger für den Slowenen hat man bereits ins Visier genommen.

von Luca Hansen - Quelle: Matteo Moretto
Durch den Transfer von Benjamin Sesko zu Manchester United darf sich RB Leipzig zwar inklusive Boni auf 85 Millionen Euro freuen, allerdings muss auch dringend ein Nachfolger her. Dieser könnte aus Skandinavien kommen.

Laut Matteo Moretto steht Franculino vom FC Midtjylland bei den Sachsen auf dem Zettel. Moretto zufolge wird der Linksfuß bei 20 Millionen Euro gehandelt. Alleine ist man am Cottaweg mit dem Interesse jedoch nicht, auch der FC Everton und die AS Rom haben die Angel nach dem 21-Jährigen ausgeworfen.

Der Linksfuß erlebte in der vergangenen Saison seinen Durchbruch bei den Dänen und knüpft daran in der bereits gestarteten dänischen Saison weiter an. In nur drei Spielen erzielte er bereits sechs Treffer und legte zwei Tore auf. Gebunden ist Franculino noch bis 2029 bei Midtjylland.

