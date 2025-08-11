Schuster begründet Freiburg-Verlängerung

Trainer Julian Schuster hat sich zu seiner jüngsten Vertragsverlängerung beim SC Freiburg geäußert. Wie der Übungsleiter gegenüber dem ‚kicker‘ betont, wollen beide Seiten lange zusammenarbeiten: „Die Verlängerung ist einfach Ausdruck einer noch größeren Gewissheit auf beiden Seiten. Vor einem Jahr gab es schon auch ein paar Fragezeichen, es ist schließlich meine erste Trainerstelle. Nach dieser ersten Saison haben wir größere Sicherheit, ein verlässlicheres Gefühl füreinander.“

Darüber hinaus freut sich Schuster insbesondere über die Neuzugänge in der Offensive: „Jeder hat individuell unterschiedliche Stärken. Was sie alle mitbringen, ist die Qualität beim Torabschluss, die wir auf jeden Fall brauchen. Und die Offenheit für neuen Input. Auch diese Jungs lechzen förmlich danach.“ Neu im Kader sind Zehner Yuito Suzuki (23), Mittelstürmer Igor Matanovic (22) sowie die beiden Außenbahnspieler Derry Scherhant (22) und Cyriaque Irié (20).