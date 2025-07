Freiburg verlängert mit Schuster

Der SC Freiburg spricht Cheftrainer Julian Schuster das Vertrauen aus und verlängert vorzeitig die Zusammenarbeit. Wie der Bundesligist mitteilt, wurde das Arbeitspapier des 40-Jährigen, sowie die Verträge der Co-Trainer Lars Voßler und Franz-Georg Wieland verlängert. Über die genaue Laufzeit macht der SC wie gewohnt keine Angabe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vorstand Jochen Saier ist begeistert: „Julian und sein Team haben im vergangenen Jahr beeindruckend gute Arbeit geleistet. Julian bringt ein ganz hohes Maß an inhaltlicher Qualität und Identifikation ein. Die Entwicklung der Mannschaft ist absolut positiv und alle sind sehr eng beisammen. Es fühlt sich einfach gut an. Daher freuen wir uns sehr über die gemeinsame Verlängerung der Zusammenarbeit.“

Schuster, der nach seiner aktiven Karriere von 2018 an sechs Jahre lang Trainerlegende Christian Streich in 240 Spielen als Co-Trainer assistierte, trat im vergangenen Sommer dessen großes Erbe an. Unter dem Ex-Profi erlebte der SC eine seiner besten Saisons und beendete die Spielzeit 2024/25 auf einem starken fünften Platz.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ein tolles Jahr gehabt“

Schuster selbst sagt: „Der Verein und die Region bedeuten mir viel. Wir haben ein tolles Jahr gehabt und viele Dinge entwickeln können – über den tabellarischen Erfolg hinaus. Es erfüllt mich mit Freude, gemeinsam mit dem Trainer- und Funktionsteam sowie der Mannschaft kontinuierlich an dieser Weiterentwicklung zu arbeiten.“