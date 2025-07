Gala macht Ernst: Konkrete Gespräche mit Millot

Der Abgang von Enzo Millot beim VfB Stuttgart bahnt sich bereits seit längerem an. Eine lediglich 20 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel und einige öffentlich getätigte Aussagen des 22-jährigen Spielmachers, die auf seinen Wunsch nach einer Veränderung hindeuten, sprechen eine deutliche Sprache.

Während die VfB-Bosse mit Giannis Konstantelias (22) von PAOK Saloniki schon einen Nachfolger am Haken haben, legt auch ein möglicher Millot-Abnehmer den nächsten Gang ein. Laut der ‚Bild‘ bemüht sich Galatasaray sehr um den Spielmacher. Gespräche zwischen den Istanbuler Klubbossen und den Beratern von Millot laufen auf Hochtouren. Insbesondere Trainer Okan Buruk soll das Werben um Millot federführend vorantreiben, heißt es.

Geld, Champions League, Starensemble

Um Millot von einem Wechsel in die Süper Lig zu überzeugen, sei Gala dazu bereit, tief in die Taschen zu greifen. Neben einem hohen Jahresgehalt können die Türken aber auch mit Fußball in der Champions League locken. Zudem haben die Löwen mit der Verpflichtung von Leroy Sané (29) und dem anstehenden Transfer von Victor Osimhen (26) zwei Ausrufezeichen in der Fußballwelt gesetzt.

Kontakt zwischen den Vereinen gibt es bis heute aber noch nicht. Insofern bedarf ein Transfer noch einiger Schritte. Gut möglich, dass auch andere Interessenten jetzt aus dem Startblock kommen. Aufgrund seiner Top-Leistungen für die Schwaben dürften Millot bei einigen europäischen Vereinen auf dem Zettel stehen.