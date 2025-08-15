Menü Suche
Süper Lig

Schalke-Abschied: Bulut schon im Flieger

von David Hamza
Taylan Bulut für Schalke im Training @Maxppp

Rechtsverteidiger Taylan Bulut (19) wird in Kürze bei Besiktas unterschreiben. Die Istanbuler veröffentlichten bereits ein Video des Noch-Schalkers, der sich auf dem Weg in die Türkei befindet.

Beşiktaş JK
🦅✈
Der Zweitligist aus Gelsenkirchen kassiert dem Vernehmen nach fünf bis sechs Millionen Euro Ablöse für das Eigengewächs, Bonuszahlungen können noch hinzukommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
