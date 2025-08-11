Liverpool dran: Tür offen für Guéhi-Deal

Bei Crystal Palace ist man offen für den Verkauf von Innenverteidiger Marc Guéhi. Steve Parish, Vorsitzender der Eagles, sagte gegenüber ‚Sky Sports‘ auf die Frage, ob der Klub in den kommenden Wochen ein Angebot für seinen heiß umworbenen Kapitän entgegennehmen würde: „Ja, das müssten wir auch. Wenn Spieler dieses Kalibers ablösefrei gehen, ist das ein Problem. Daran besteht leider kein Zweifel.“ Vergangenes Jahr konnte Palace noch lukrative Angebote ausschlagen. Unter anderem eine 70-Millionen-Offerte von Newcastle United.

Im nächsten Jahr läuft Guéhis Vertrag aus. Der FC Liverpool bekundet starkes Interesse am 25-Jährigen und befindet sich in der Pole Position, weil der FC Chelsea und Newcastle sich derzeit auf andere Transferziele konzentrieren. „Wir müssen also einfach abwarten, was passiert“, sagt Perish weiter, „aber es muss ein neuer Vertrag oder eine andere Lösung her.“ Die Londoner wollen also entweder verlängern oder verkaufen. Guéhis Zukunft beim Team von Oliver Glasner ist damit offen wie nie.