Verstärkung für Müller: Schonlau wechselt nach Vancouver

Sebastian Schonlau verlässt nach vier gemeinsamen Jahren sowie dem Bundesliga-Aufstieg den Hamburger SV und schließt sich den Vancouver Whitecaps an. Der Innenverteidiger unterschreibt einen Vertrag bis 2026 mit einer vereinsseitigen Option auf eine weitere Saison. Dem Vernehmen nach fließt für den 31-Jährigen eine Ablösesumme im niedrigen sechsstelligen Bereich.

In Vancouver spielt Schonlau künftig mit Bayern-Legende Thomas Müller (35) zusammen. Für den HSV kam Schonlau auf 115 Einsätze, in denen er sechs Tore und vier Vorlagen beisteuerte. Jedoch verlor er in der vergangenen Saison seinen Stammplatz und vor kurzem auch die Kapitänsbinde.