Verstärkung für Müller: Schonlau wechselt nach Vancouver

von Aaron Schlütter - Quelle: whitecapsfc.com
1 min.
Sebastian Schonlau führt den HSV als Kapitän aufs Feld @Maxppp

Sebastian Schonlau verlässt nach vier gemeinsamen Jahren sowie dem Bundesliga-Aufstieg den Hamburger SV und schließt sich den Vancouver Whitecaps an. Der Innenverteidiger unterschreibt einen Vertrag bis 2026 mit einer vereinsseitigen Option auf eine weitere Saison. Dem Vernehmen nach fließt für den 31-Jährigen eine Ablösesumme im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Vancouver Whitecaps FC
Leadership. Experience. Strength. 💪

‘Caps have acquired German centre back and former @HSV captain Sebastian Schonlau through 2026, with a club option for 2027. ✍️ Welcome to the West Coast, Bascho!

#VWFC | 📰:
In Vancouver spielt Schonlau künftig mit Bayern-Legende Thomas Müller (35) zusammen. Für den HSV kam Schonlau auf 115 Einsätze, in denen er sechs Tore und vier Vorlagen beisteuerte. Jedoch verlor er in der vergangenen Saison seinen Stammplatz und vor kurzem auch die Kapitänsbinde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
