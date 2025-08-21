Hintertür bei Echeverri?

Bayer Leverkusen hofft, auch in der kommenden Saison noch etwas von Leih-Neuzugang Claudio Echeverri (19) zu haben. Laut dem ‚kicker‘ spekuliert der deutsche Vizemeister auf eine erneute Leihe des Argentiniers für die Saison 2026/27.

Erst kürzlich war Echeverri ohne Kaufoption von Manchester City zu Bayer gewechselt und soll mit seiner Dribblingstärke und Kreativität mithelfen, den Abgang von Florian Wirtz (22/FC Liverpool) aufzufangen.