Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Hintertür bei Echeverri?

von Lukas Hörster - Quelle: kicker
Echeverri 2526 @Maxppp

Bayer Leverkusen hofft, auch in der kommenden Saison noch etwas von Leih-Neuzugang Claudio Echeverri (19) zu haben. Laut dem ‚kicker‘ spekuliert der deutsche Vizemeister auf eine erneute Leihe des Argentiniers für die Saison 2026/27.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst kürzlich war Echeverri ohne Kaufoption von Manchester City zu Bayer gewechselt und soll mit seiner Dribblingstärke und Kreativität mithelfen, den Abgang von Florian Wirtz (22/FC Liverpool) aufzufangen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Leverkusen
ManCity
Claudio Echeverri

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
ManCity Logo Manchester City FC
Claudio Echeverri Claudio Echeverri
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert