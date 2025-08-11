Menü Suche
Premier League

11 Millionen für Ex-Herthaner Alderete

von Lukas Hörster - Quelle: Fabrizio Romano
Omar Alderete @Maxppp

Omar Alderete setzt seine Karriere in der Premier League fort. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist der Wechsel des 28-jährigen Innenverteidigers zum Aufsteiger AFC Sunderland in trockenen Tüchern. Der Paraguayer unterschreibe einen Vertrag bis 2029.

Als Ablöse fließen immerhin umgerechnet rund 11,5 Millionen Euro an den FC Getafe. Für den spanischen Erstligisten lief Alderte in den vergangenen drei Saison 99 Mal auf. In der Saison 2020/21 spielte der Linksfuß auch mal in der Bundesliga: Bei Hertha BSC hinterließ er aber keinen nachhaltig positiven Eindruck.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
