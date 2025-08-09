Menü Suche
Medien: Eintracht mischt bei 50-Millionen-Stürmer mit

Bei Eintracht Frankfurt hält man weiter die Augen nach Verstärkungen für den Angriff auf. Eine teure Option haben die Adler in Frankreich erspäht.

von David Hamza - Quelle: Fabrizio Romano | Le Parisien
Bis zu 95 Millionen Euro spült der Liverpool-Transfer von Hugo Ekitiké (23) in die Frankfurter Kasse. Mit Jonathan Burkardt (25) wurde bereits ein neuer Angreifer zur Eintracht gelotst, 21 Millionen fließen nach Mainz. Dass die SGE sich nach weiteren potenziellen Sturm-Zugängen umschaut, ist kein Geheimnis.

Ein Kandidat soll Matthis Abline (22) vom FC Nantes sein. Laut Fabrizio Romano signalisieren die Frankfurter Interesse an dem Rechtsfuß. Der französische U21-Nationalspieler ist aber auch bei anderen Vereinen ein konkretes Thema. Neben den Wolverhampton Wanderers bemüht sich insbesondere der Paris FC um einen Transfer.

Hohes Preisschild

Die Zeitung ‚Le Parisien‘ berichtet, dass die Gespräche zwischen dem finanzstarken Aufsteiger und Abline positiv verlaufen. Komplizierter gestalten sich die Verhandlungen mit Nantes.

Präsident Waldemar Kita fordere satte 50 Millionen Euro Ablöse. Paris will derzeit aber nur 20 bis 25 Millionen Euro zahlen. Senkt Nantes das Preisschild nicht, dürfte es schwierig werden mit einem Abline-Transfer – auch für die anderen Interessenten.

Vertraglich gebunden ist Abline noch bis 2028. In der vergangenen Saison erzielte er elf Tore in 36 Pflichtspielen. Nantes hatte den zuvor ausgeliehenen Abline vor einem Jahr für zehn Millionen Euro von Stade Rennes verpflichtet.

