Neuer Klub für Ex-Dortmunder Witsel

von Fabian Ley - Quelle: Sacha Tavolieri
Axel Witsel im Einsatz für Atlético @Maxppp

Axel Witsel setzt seine Karriere in Spanien fort. Wie Sacha Tavolieri berichtet, wechselt der zuletzt meist als Innenverteidiger agierende Belgier zum FC Girona. Bei den Katalanen soll der 36-Jährige einen Zweijahresvertrag unterschreiben.

Der Vertag des Ex-Dortmunders bei Atlético Madrid war Ende Juni nach drei Jahren ausgelaufen. Auch Real Sociedad sowie Udinese Calcio hatten Interesse am Routinier gezeigt. Mit dem Serie A-Klub war sich Witsel sogar bereits finanziell einig, am Ende konnte Girona noch erfolgreich dazwischengrätschen.

