Neuer Klub für Ex-Dortmunder Witsel

Axel Witsel setzt seine Karriere in Spanien fort. Wie Sacha Tavolieri berichtet, wechselt der zuletzt meist als Innenverteidiger agierende Belgier zum FC Girona. Bei den Katalanen soll der 36-Jährige einen Zweijahresvertrag unterschreiben.

Der Vertag des Ex-Dortmunders bei Atlético Madrid war Ende Juni nach drei Jahren ausgelaufen. Auch Real Sociedad sowie Udinese Calcio hatten Interesse am Routinier gezeigt. Mit dem Serie A-Klub war sich Witsel sogar bereits finanziell einig, am Ende konnte Girona noch erfolgreich dazwischengrätschen.